Сотрудники ГИБДД Аши создали преступную группировку

Сотрудников ГИБДД Аши (Челябинская область) будут судить за автоподставы. В преступную группировку также входили жители Челябинска и Уфы, которые инициировали ДТП, чтобы получать страховые выплаты.

В Ашинской городской прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении сотрудников ГИБДД и жителей Челябинска и Уфы, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховой выплаты. Они обвиняются по статье «Мошенничество».

Кроме того, действия инспекторов ГИБДД квалифицированы по статьям «Служебный подлог» и «Превышение должностных полномочий».

Установлено, что у жителя Уфы был поврежден автомобиль «Мазда». Случай страховым не являлся. Тогда он обратился к инспекторам ГИБДД по Ашинскому району и предложил инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Стражи порядка должны были внести ложные сведения в материалы административного производства, которые потом можно было предоставить в страховую компанию и получить выплаты.

«Так, вступив в преступный сговор, соучастники обратились к собственнику и водителю автомобиля «Урал», с предложением о фиктивном участии указанного автомобиля, не имеющего повреждений, в инсценировке дорожно-транспортного происшествия с автомобилем «Мазда», на что последний согласился. После чего сотрудники внесли заведомо ложные сведения в официальные документы относительно наступления страхового случая», - сообщила старший помощник прокурора по Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы один из обвиняемых предоставил в СПАО «Реестр-Гарантия», расположенный в Уфе. Он получил страховую выплату в размере 333 428 рублей.

По аналогичной преступной схеме соучастниками были инсценированы дорожно-транспортные происшествия с автомобилями «Хонда», «Тойота» и «Мерседес». Страховку по фиктивным документам выплачивали челябинские филиалы ПАО СК «Росгосстрах» и АО СК «Стерх».

Страховыми компаниями заявлены исковые заявления.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд.