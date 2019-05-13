Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя школьного автобуса

Водитель школьного автобуса из Еткульского района сел пьяным за руль. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто и как выпустил его на линию.

Сегодня, 13 мая, на 30 километре автодороги Челябинск – Октябрьское был остановлен школьный автобус ПАЗ 32053 под управлением 49-летнего водителя. В момент остановки транспортного средства пассажиров в автобусе не было. При проверке документов сотрудники ГИБДД почувствовали запах, который исходил от водителя. Ему было предложено пройти освидетельствование, в результате которого было установлено, что он находится в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

Со слов водителя, в настоящий момент он ехал из села Карабатан Еткульского района на автозаправочную станцию в село Еткуль. В течение дня перевозку детей не осуществлял.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование, в ходе которого предстоит установить, кто и как осуществлял выпуск транспортного средства на линию и как водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр.