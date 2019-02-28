Сотрудники ГИБДД Златоуста подобрали на трассе полураздетого путника

Стражи порядка Златоуста (Челябинская область) спасли замерзающего жителя Амурской области. Он пешком возвращался домой после неудачных заработков в Ставропольском крае.

35-летний житель Амурской области находился на заработках в Ставропольском крае. Потом решил вернуться домой в Амурскую область, но денег на обратную дорогу не хватило. Долгое время шел пешком, заряжал телефон в придорожных кафе. Поняв, что не может передвигаться дальше, мужчина обратился за помощью в полицию.

«Он находился на автодороге около Златоуста. На место был направлен отряд ДПС. Идущего человека обнаружили на 1740 километре автодороги Москва-Челябинск. Мужчина был без документов, плохо одет, обут, выглядел очень уставшим. Сотрудники полиции доставили его полицию. Путнику нашли более теплую одежду и обувь, напоили горячим чаем»,- сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сейчас мужчина центр социальной адаптации. Решается вопрос о выдаче справки для проезда к месту жительства либо нового паспорта.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», восьмого февраля в аналогичной ситуации оказался житель Курганской области. Он приехал в город Бакал на заработки. Домой решил добираться на попутных машинах. Мужчина направился на трассу М-5, но по дороге заблудился. Парень пытался самостоятельно найти дорогу, но, проблутав порядка трех часов, понял, что самостоятельно не выберется и набрал спасателей.

На поиски выехали сотрудники 122-й пожарной части. К поискам подключились полицейские и местные охотники. Автостопщика они обнаружили через полтора часа поисков. В общей сложности он провел на морозе около шести часов, у него обморожение рук и ног.