Сотрудники полиции Кыштыма просят о помощи

Сотрудники полиции Кыштыма просят жителей округа помочь установить личность мужчины, который попал на запись камер видеонаблюдения в посёлке Слюдорудник (Челябинская область).

Пожар произошел в ночь с воскресенья на понедельник. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в поселке Слюдорудник на улице Родниковая. Когда прибыл пожарный расчет, дом уже был полностью охвачен огнем.

В ходе тушения к пожарным обратились местные жители поселка, которые сообщили о задымлении внутри квартиры дома, расположенного по соседству. При тушении и осмотре квартиры второго дома обнаружен труп женщины.

«Запись сделана приблизительно в то время, когда в посёлке произошел пожар, унёсший жизнь местной жительницы. Узнавших данного гражданина или знающих о месте его нахождения, просим срочно сообщить информацию в МО МВД России «Кыштымский» по телефонам: 4-46-61 или 02», - сообщили в отделе полиции «Кыштымский».