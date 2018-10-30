Сотрудники Росгвардии задержали двух человек, находящихся в розыске

Сотрудники Росгвардии Челябинска и Магнитогорска (Челябинская область) задержали двух человек, находившихся в федеральном и местном розыске.

29 октября в Челябинске наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии, патрулируя улицу Кыштымскую, обратил внимание на мужчину, схожего с приметами, указанными в ориентировке на подозреваемого в совершении кражи. Росгвардейцы приняли решение об установлении его личности.

«Бойцы выяснили, что задержанный ими мужчина - это 37-летний житель села Кузнецкое Аргаяшского района. С 22 октября 2018 года он находится в федеральном розыске. Мужчина больше месяца скрывался от суда», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

В этот же день в Магнитогорске другой экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, внешне схожего с приметами, указанными в ориентировке без вести пропавшего человека. Было установлено, что им оказался местный житель, который был осужден условно. Однако, с 26 июня он скрывался от надзорных органов.

Оба задержанных переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.