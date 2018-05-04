Сотрудников Заксобрания Челябинской области срочно эвакуировали

Сотрудники Законодательного собрания Челябинской области сегодня, 4 мая, утром вынуждены были покинуть свои рабочие места.

«Прозвучала учебная тревога, сработала пожарная сигнализация», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЗСО. Сигнал прозвучал спустя полчаса после начала рабочего дня – в десятом часу утра.

Сотрудники регионального парламента хорошо проинформированы, как нужно себя вести в подобных ситуациях, и с особым пониманием относятся к ним. «Все эвакуировались оперативно», - уточнили в пресс-службе.

В ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что боевые единицы МЧС не привлекались к участию в учениях. «Пожарно-спасательные подразделения в Законодательное собрание сегодня не выезжали», - добавили в ГУМЧС региона.