Срок домашнего ареста челябинского депутата Смирнова, фигуранта «дела Бахаева», продлен на 2 месяца

Срок домашнего ареста директора производственно-рекламной группы «Элефант», депутата Центрального районного совета Челябинска Михаила Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, продлен на два месяца.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Центральном районном суде Челябинска, с ходатайством о продлении срока домашнего ареста в отношении Смирнова выступил следователь. Прокурор полагал ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Обвиняемый и его защитники не возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили о разрешении ежедневных прогулок, о посещении медицинских учреждений без разрешения следователя с уведомлением инспектора и посещении организаций, где обвиняемый является директором (по 2 часа в день).

Суд лишь разрешил Смирнову ежедневные прогулки в течение одного часа на расстоянии до 1 километра по периметру от места своего жительства. В остальной части ходатайство защиты оставлено без удовлетворения.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, Михаил Смирнов является фигурантом уголовного дела по хищению бюджетных средств при организации российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в 2017 году. По этому делу также проходят бывший первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев и руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова.

Смирнов был задержан 24 января 2019 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Изначально в отношении него было в виде содержания под стражей до 19 февраля 2019 года. Затем 4 февраля Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Бахаев также находится под домашним арестом до 19 апреля 2019 года, Алейникова - под подпиской о невыезде.