Сроки вместо прибыли: челябинские школьницы погорели на «закладках»

В Челябинске Курчатовский районный суд приговорил двух школьниц 16-ти и 17-ти лет к четырем годам лишения свободы условно за покушение за сбыт наркотиков в крупном размере. Свою вину юные соучастницы признали в полном объеме, раскаялись.

Посылку с наркотиками массой более 14-ти граммов старшеклассницы получили в октябре прошлого года через Интернет. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, после получения наркотиков школьниц задержали сотрудники регионального полицейского Главка, выявившие преступление.

Как дополняет пресс-служба Курчатовского районного суда Челябинска, при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства. Их немало: ранее подростки не судимы, совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте, признали виновность и раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, изобличению причастных к нему лиц. Кроме того, школьницы имеют постоянное место жительства и учебы, положительные характеристики, отсутствие отягчающих обстоятельств.

Назначая наказание, суд учел и мнение государственного обвинителя, просившего дать подсудимым по пять с половиной лет условно с испытательным сроком пять лет.

В результате школьницы получили по четыре года условно, с испытательным сроком в четыре с половиной года. Приговор вступил в законную силу.