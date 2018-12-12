Стартовал судебный процесс над главой Арагашского района

Сегодня, 12 декабря, Аргаяшский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главы территории Исрафиля Валишина. Заседание проходит в закрытом режиме.

Уголовное дело в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, было передано в суд 30 октября 2018 года. Сегодня проходит предварительное заседание.

По версии следствия, в период 2011-2013 годов Валишин выдал разрешения на строительство десяти объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы - озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Свидетелем по этому делу также проходит бывший директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Илья Пруцких, подозреваемый в мошенничестве с участками на озере Увильды.

По данным следствия, в период 2008-2009 годов подозреваемый путем обмана получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды. Так, главное управление лесами Челябинской области передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска (в настоящий момент - «Новый художественный театр». Его директору Виталию Богверадзе в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в получении взятки и растрате бюджетных средств). Первого октября 2018 года Тракторозаводский суд Челябинска приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но не стал этого делать и передал права на участок сельскохозяйственному предприятию (СХП) «Сунукуль» Ильи Пруцких. А он, в свою очередь, продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей.

И если дело Валишина выделено в отдельное производство, то по уголовному делу Ильи Пруцких проходят также два бывших начальника управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев и бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, который сбежал за границу и 16 ноября был объявлен в федеральный розыск.

По данным правоохранительных органов, Уфимцев в настоящее время может находиться в Турции. Он является обвиняемым по уголовному делу по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сумма причиненного ущерба превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие считает, что в 2009 году Александр Уфимцев, занимая тогда пост заместителя главы Челябинска, вместе с соучастниками провернул аферу со строительством коттеджного поселка в природоохранной зоне Южного Урала, на озере Увильды, и что пределы Российской Федерации он покинул, чтобы избежать наказания. Ранее на этих землях планировали построить детский оздоровительный лагерь.

23 ноября Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения Уфимцеву. Экс-чиновник арестован заочно. А показания на экс-губернатора дал именно Пруцких.

Дата следующего судебного заседания по делу Исрафиля Валишина пока неизвестна. Судья сейчас находится в совещательной комнате. Оно будет открытым.