Старушке предложили помолиться и очиститься и... обчистили

В Челябинске мошенницы, представившись социальными работниками церкви, уговорили 84-летнюю бабушку умыться «святой» водой и помолиться. После такого обряда пенсионерка лишилась денег и золотых украшений.

«Моя 84-летняя бабушка возвращалась домой и на лестничной клетке встретила двух девушек, которые представились социальными работниками из церкви. Не успела бабушка оглянуться, как они оказались на пороге ее квартиры. Они сказали, что ей нужная святая вода, чтобы очиститься и помолиться. Сказали, что для обряда нужно снять с себя золото», - рассказала женщина.

Все, что происходило дальше, пожилая женщина практически не помнит.

«Они украли из квартиры все золото на крупную сумму и вытащили последнюю пенсию. Это семь тысяч рублей, украли даже косметичку. Мы не сразу узнали об этом. Мошенницы при бабушке завернули золото в полотенце, провели какой-то обряд. Она поверила. Они закинули это полотенце на шкаф и сказали достать только через три дня», - добавила внучка пострадавшей.

Пенсионерка написала заявление в полицию. Она смогла описать приметы мошенниц. Одной из них на вид 30 лет, у нее красная челка. Второй мошеннице примерно столько же лет, у нее черные волосы. Бабушке женщины представились Машей и Ниной.

«По данному факту в отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению данного преступления. По их результатам будут приняты необходимые процессуальные решения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полиция Челябинска напоминает об участившихся случаях мошенничества в отношении пожилых людей и советует соблюдать элементарные правила предосторожности.

«Не впускайте в квартиру никого, если у вас нет стопроцентной уверенности, что это действительно сотрудник, к примеру, социальной службы. Прежде чем начать разговор с нежданным гостем, подробно расспросите его о цели визита, посмотрите его документы и запишите его фамилию, имя и отчество. Всегда имейте под рукой телефон родственников, соседей или участкового, которые могут прийти на помощь. Не поддавайтесь на психологическое воздействие во время разговоров с незнакомыми людьми. Если почувствовали, что человек оказывает давление, тут же прекращайте разговор», - говорит заместитель начальника городского управления УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

Также стражи порядка Челябинска напоминают, что представители госучреждений никогда не звонят, чтобы сообщить какие-либо новости. Если звонящий называет вас по имени и отчеству и знает ваш адрес, семейное положение и другую информацию, это вовсе не означает, что он является официальным лицом. Если вы поверили звонящему, то для подстраховки спросите его имя, фамилию и занимаемую должность. Перезвоните в организацию и убедитесь в том, что он вас не обманывает. Если по телефону вам звонит якобы близкий человек (сын, внук, внучка и т. д.) и говорит, что попал в беду и просит прислать денег через курьера, не спешите этого делать. Перезвоните звонившему, а если он не возьмет трубку, наберите другим родственникам. Незнакомым людям не открывайте дверь и не впускайте их в квартиру.