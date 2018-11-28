Стажер салона сотовой связи обокрала работодателя

Продавец-стажер салона сотовой связи обокрала своего работодателя. Она без проблемы вынесла из торгового павильона мобильный телефон, который тут же продала, а деньги потратила на свои нужды.

В отдел полиции Тракторозаводского района Челябинска обратился бизнесмен, владеющий салоном сотовой связи, который рассказал о пропаже из торгового павильона сотового телефона стоимостью семь тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска по «горячим» следам установили подозреваемую в краже. Ей оказалась 28-летняя жительница Челябинска, которая устраивалась в салон сотовой связи на должность продавца. В момент совершения преступления она проходила стажировку. Похищенное имущество задержанная успела сбыть, а вырученные за продажу сотового телефона деньги, потратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

«Напоминаем челябинцам, что в случае хищения имущества, необходимо сразу обращаться в полицию. Позвонить можно в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску или в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления. Заявления от граждан принимаются в органы внутренних дел круглосуточно»,- отметил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску, начальник следственного управления Алексей Яшкин.

Сообщить о преступлении можно по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.