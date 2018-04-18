Страшное ДТП в Увельском районе: трое погибших и шестеро пострадавших

На трассе в Увельском районе (Челябинская область) сегодня, 18-го апреля, около половины третьего дня произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок, и шесть пострадали.

Авария случилась на 95-м километре автодороги Челябинск – Троицк. Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону южноуральской столицы, при неустановленных на данный момент обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой».

Фото регионального полицейского Главка

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия в «Калине» погибли три человека, в том числе ребенок. Кроме того, в ДТП пострадали шесть человек, трое из которых - несовершеннолетние.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.