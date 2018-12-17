Студент из Фершампенуаза насмерть замерз на трассе

На трассе между Верхнеуральском и поселком Кассель насмерть замерз парень из Фершампенуаза. Полиция начала проверку.

Изначально в социальной сети «Черное&Белое. Магнитогорск» появилась информация о том, что нужна помощь в поисках 21-летнего жителя Фершампенуаза, студента магнитогорского института имени Носова.

«Пропал человек. Максимальный репост. Михаил И. Возраст 21 год. Одет в тёмно-синюю куртку, тёмно-синие штаны и тёмные кроссовки. Пропал на трассе Кассель – Верхнеуральск. В 5:00 15 декабря. Ищем любую информацию» – написала сестра молодого человека.

Как выяснилось позже, он с друзьями возвращался в Фершампенуаз после проводов друга в армию. Компания была нетрезвая и в дороге между ними произошел конфликт, после чего Михаила высадили из машины в чистом поле. Хотя, по некоторым данным, высадили его все-таки не друзья, а взрослые, к которым юношу подсадили в машину.

В итоге юноша замерз на трассе. Его тело было обнаружено неподалеку от того места, где парня высадили из машины. Этой историей заинтересовалась полиция Челябинской области

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются детали произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном полицейском главке.