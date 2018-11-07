Студентка-таможенница из ЮУрГУ попалась на продаже наркотиков и сбыте фальшивок

В Челябинской области студентка факультета экономики и управления Южно-Уральского университета попалась на продаже наркотиков. При задержании у нее также были обнаружены фальшивые банковские купюры. Несостоявшаяся таможенница образование теперь будет получать в «тюремном» вузе.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней студентки ЮУрГУ, которая обучалась на факультете экономики и управления по специализации «Таможенное дело». Девушка жила далеко не в согласии с буквой закона. Она оказалась участницей организованной преступной группы, которая наладила сбит наркотиков под видом Интернет-магазина.

«По версии следствия девушка в апреле 2018 года вступила в организованную преступную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств на территории Челябинска. При задержании у обвиняемой изъято более 16 граммов синтетического наркотика», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, обвиняемая изобличена в сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. В момент задержания у нее изъято десять поддельных купюр номиналом по 5000 рублей каждая.

Девушке предъявлено обвинение по статьям «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном размере». Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, второй – до двадцати. Так, что не исключено, что дальнейшее образование студентка будет получать уже в «тюремном университете».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Ситуация с вовлечением в наркобизнес школьников и подростков неутешительная. За девять месяцев 2018 года возбуждено 239 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступают несовершеннолетние. 50 уголовных дел за распространение наркотиков направлено в суд. Пятеро подростков получили реальные сроки заключения. Так, неделю назад двое студентов Южноуральского государственного колледжа получили реальные сроки за распространение наркотиков. Подростки хотели заработать «легких» денег.

Напомним, что распространение наркотиков – серьезное преступление. Уголовный кодекс предполагает лишение свободы на срок от четырех лет до пожизненного заключения. Профилактической работой постоянно занимаются полицейские. Она проводят антинаркотические занятия для школьников и студентов. Но ситуация в регионе остается критической.