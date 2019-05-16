Студентка-таможенница из ЮУрГУ «заработала» крупный срок за продажу наркотиков и сбыт фальшивок

Студентка факультета экономики и управления Южно-Уральского университета, попавшаяся на сбыте наркотиков и фальшивых купюр, образование будет получать в «тюремном» вузе. Ближайшие 12 лет она проведет в колонии общего режима.

Коркинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней студентки ЮУрГУ, которая обучалась на факультете экономики и управления по специализации «Таможенное дело». Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»

«В суде установлено, что девушка хранила в целях сбыта заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации. В момент задержания у нее изъято десять поддельных купюр номиналом по 5000 рублей каждая. Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, на территории Челябинска совершила покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

У несостоявшейся таможенницы было изъято более 16 граммов «синтетики», расфасованной на мелкоопотовые партии.

По требованию государственного обвинителя судом ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.