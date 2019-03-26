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Студентов Златоуста кормили просрочкой

В филиале Уральского государственного университета путей сообщения в Златоусте (Челябинская область) индивидуальный предприниматель кормил обучающихся некачественной продукцией.

Златоустовской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при организации питания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

Установлено, что в филиале Уральского государственного университета путей сообщения в Златоусте индивидуальным предпринимателем допускались факты реализации продовольственной продукции с истекшими сроками годности, а также в отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность для здоровья человека находящихся в продаже продуктов питания.  Часть продукции хранилась с нарушением условий хранения», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратурой.

В связи с выявленными нарушениями закона транспортным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю образовательной организации внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

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Теги: 
Златоуст
прокуратура Челябинской области

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