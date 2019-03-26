Студентов Златоуста кормили просрочкой
В филиале Уральского государственного университета путей сообщения в Златоусте (Челябинская область) индивидуальный предприниматель кормил обучающихся некачественной продукцией.
Златоустовской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при организации питания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.
Установлено, что в филиале Уральского государственного университета путей сообщения в Златоусте индивидуальным предпринимателем допускались факты реализации продовольственной продукции с истекшими сроками годности, а также в отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность для здоровья человека находящихся в продаже продуктов питания. Часть продукции хранилась с нарушением условий хранения», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратурой.
В связи с выявленными нарушениями закона транспортным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю образовательной организации внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.