Студенты магнитогорского вуза получали «автоматы» по физкультуре за взятку
В Магнитогорске (Челябинская область) преподаватель МГТУ осужден за мелкое взяточничество и служебный подлог. За деньги Салават Гареев ставил студентам «автоматы».
Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего Салавата Гареева, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог».
«В суде установлено, что мужчина, являясь старшим преподавателем кафедры спортивного совершенствования факультета физической культуры и спортивного мастерства «МГТУ» имени Носова, получил мелкие взятки от пяти студентов всего в размере 3900 рублей за совершение незаконных действий, после чего умышленно внес в официальные документы заведомо ложные сведения в отношении данных лиц о сдаче ими зачета, не принимая нормативов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Постановлением суда виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.