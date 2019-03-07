Суд: экс-главе Кунашакского района и его подельнику придется вернуть похищенные 10 миллионов рублей

Вышестоящий суд подтвердил законность требований прокурора о взыскании свыше десяти миллионов рублей с бывшего главы района Вадима Закирова и местного предпринимателя Александра Оппермана. Именно такую сумму при приобретении здания под детский сад чиновник и бизнесмен украли из бюджета.

Прокурор Кунашакского района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к бывшему главе Кунашакского муниципального района Вадиму Закирову и бизнесмену Александру Опперману о взыскании ущерба, причиненного преступлениями.

Напомним, в декабре 2014 года районная администрация в нарушении законодательства заключила контракт на покупку здания под детский сад с единственным участником аукциона по предложенной им цене, не проведя предварительно собственную оценку стоимости здания. В октябре в отношении Вадима Закирова было возбуждено еще одно уголовное дело за взятку. Всего за 2010-2015 годы Закиров получил следующие взятки: квартиру в Челябинске стоимостью 1,7 миллиона рублей за принятие на должность заместителя главы администрации района, два миллиона рублей за своевременную оплату выполненных работ по строительству газопровода и 2,5 миллиона рублей за сделку по приобретению здания детского сада в селе Кунашак. Затем в деле экс-чиновника следователи выявили новые преступные эпизоды- злоупотребления должностными полномочиями при выделении жилья сиротам – бывшим воспитанникам детских домов. Решением суда Закиров приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Александр Опперман – к четырем годам условно.

«В результате преступных действий бюджетной системе причинен ущерб в размере 10 630 000 рублей. Решением Кунашакского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, с бывшего главы района и гражданина в пользу муниципального образования «Кунашакский муниципальный район» взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Не согласившись с указанным решением, гражданин подал апелляционную жалобу», - сообщила старший помощник старшего прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора законными и обоснованными. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.