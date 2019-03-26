Суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей из Еманжелинска отдать дочку на обследование медикам

Прокуратура встала на защиту малышки из Еманжелинска (Челябинская область), которую ВИЧ-инфицированные родители не дают обследовать медикам. Иммунный статус девочки будет установлен по решению суда.

Решением Еманжелинского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора города о возложении обязанности на родителей малолетнего ребенка по прохождению медицинского обследования на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции.

«Поводом для обращения в суд послужила информация ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Челябинской области о нарушении прав малолетней на охрану здоровья и профилактику инфекционных заболеваний. У отца и матери малолетнего ребенка был установлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Согласно выписного эпикриза малолетнему ребенку поставлен диагноз: перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ВИЧ-инфицированные родители не дали медикам обследовать свою дочку 2017 года рождения, которая «имела перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, что подразумевает контакт ребенка с матерью в период беременности, родов и грудного вскармливания. В период беременности химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку не проводилась в связи с письменным отказом матери. С момента рождения по настоящее время законные представители с малолетней на прием в учреждение здравоохранения не являлись.

Уклонение родителей малолетней от ее обследования на наличие ВИЧ-инфекции может привести к поздней диагностике ВИЧ-инфекции у ребенка, как следствие повлияет на качество жизни ребенка и может привести к летальному исходу.