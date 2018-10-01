Суд оставил экс-директора НХТ Богверадзе на свободе

Тракторозаводский районный суд Челябинска сегодня, первого октября, вынес приговор в отношении экс-директора Нового художественного театра Виталия Богверадзе, который обвинялся в совершении одиннадцати преступлений, в том числе в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями.

"По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний суд приговорил Богверадзе в четырем годам лишения свободы со штрафом в 275 тысяч рублей. На основании статьи 73 УК РФ суд заменил приговор на пять лет лишения свободы условно», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» консультант Тракторозаводского районного суда Ирина Савинкова.

Кроме того, исковые требования прокурора о возмещении в бюджет Челябинска причиненного материального ущерба в размере трех миллионов 119 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме. Домашний арест изменен на подписку о невыезде.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, Виталий Богверадзе в 2016-2017 годах составлял и подписывал договоры на выполнение работ, которые фактически выполнены не были. Таким образом, было похищено 3 миллиона 100 тысяч рублей бюджетных денег, которые управление культуры Челябинска выделяло на проведение торжественных городских мероприятий.

Похищенные деньги выделялись на проведение торжественной церемонии награждения победителей смотра-конкурса «Чистый город-2016», V международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «Человек театра» и мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, деньги из бюджета выделялись на церемонии вручения премий работникам культуры и искусства «Золотая Лира», мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на проведение традиционного фестиваля под открытым небом «Глаголь добро», посвященного Дню славянской письменности и культуры, мероприятий памяти Сумина, на проведение Дня памяти и скорби и оказание транспортные услуг для проведения новогодних утренников в 2016 году.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Добавим, что Богверадзе проходит также фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова. который обвиняется в получении от экс-директора взятки в особо крупном размере - 300 тысяч рублей.