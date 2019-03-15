Суд оставил на свободе депутата Белоусова, обвиняемого в получении взятки

Ленинский суд Екатеринбурга не поддержал ходатайство Следственного комитета России о заключении депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова под стражу.

Депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки, сегодня, 15 марта, доставили в Ленинский суд Екатеринбурга. Следственный комитет настаивал на его заключении под стражу.Однако суд, рассмотрев ходатайство, не поддержал его и оставил Белоусова на свободе. Сам Белоусов назвал все происходящее попыткой повесить обвинение на невиновного. Об этом передает агентство 66.ru.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Главное следственное управление Следственного комитета России считает, что Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга три с половиной миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса. Взятки, установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Следователи долго не могли подобраться к Вадиму Белоусову из-за депутатской неприкосновенности. Коллеги по Госдуме лишили его неприкосновенности только шестого декабря 2018 года.

Другими участниками этой группы в следственных органах считают экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, проживающего сейчас в Лондоне и объявленного в международный розыск, а также директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, являвшегося помощником господина Белоусова, и его тещу — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову. Они арестованы. Бутаковой и Чуркину предъявлены обвинения в содействии в получении взяток Юревичем еще в июне 2017 года. Их обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.