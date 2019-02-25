Суд оставил в СИЗО экс-главу администрации Миасса Третьякова

Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Челябинска о мере пресечения для бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, 4 декабря 2018 года Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей Третьякова на 2 месяца, а всего до 4 месяцев 30 суток.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, жалоба адвоката на решение районного суда была рассмотрена в понедельник, 25 февраля. Адвокат Сергей Колосовский считает, что у следствия нет оснований для избрания какой-либо меры пресечения в отношении Станислава Третьякова. В то же защита подготовила документы на тот случай, если суд согласится изменить меру пресечения обвиняемому - гарантийное письмо для залога и жилье (в Миассе и Челябинске) для домашнего ареста.

Челябинский областной суд, выслушав все аргументы, принял решение оставить в силе решение Центрального районного суда. Бывший глава администрации Станислав Третьяков будет находиться в СИЗО до 6 апреля 2019 года.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.