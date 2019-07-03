Суд отказал экс-главе «Гринфлайта» в удовлетворении ходатайства

Суд отказал удовлетворить ходатайство о сокращении срока наказания одному из учредителей и бывшему генеральному директору челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову, признанному виновным в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба дольщикам.

Компания возводила печально знаменитый микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске, часть дольщиков которого до сих пор не могут получить свои квартиры.

Напомним, в апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего генерального директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова к двум с половиной годам лишения свободы (прокурор просил для обвиняемого более жесткого наказания – 4 года 6 месяцев). Приговор вступил в законную силу 14 сентября 2018 года.

Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу о зачете в срок отбывания наказания времени нахождения в СИЗО по решению следственных органов из расчета один день нахождения в изоляторе за полтора дня в колонии общего режима. Копейский суд отказался удовлетворить ходатайство.

«Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы адвоката и оставила без изменения постановление Копейского городского суда», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. Постановление вступило в законную силу.

По данным следствия, Мануйлов с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму в десять миллиардов рублей.

На сегодня еще более 6дольщиков не могут получить свои квартиры. Их вопрос обещают решить до конца лета (сроки были – до конца 2018 года). Такие обязательства новый застройщик взял на себя после встречи с главой региона Алексеем Текслером.