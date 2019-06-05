Суд отправил в колонию полицейских, помогавших следователю сфабриковать дело

Двое бывших сотрудников полиции Челябинска, а также местный житель осуждены за пособничество следователю в фальсификации доказательств по уголовному делу. Они помогли экс-следователю следственного отдела по Металлургическому району Денису Гуламову сфабриковать дело против предпринимателя.

По приговору Металлургического районного суда Челябинска бывшие оперуполномоченные отдела уголовного розыска отдела полиции «Металлургический» по городу Челябинску Александр Федоров, Марат Кучугулов, а также местный житель Александр Захаров, осуждены по статье «Пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу следователем, по уголовному делу об особо тяжком преступлении, повлекшей тяжкие последствия».

Уголовное дело рассмотрено было судом в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемых с предъявленным им обвинением. Предварительное следствие проводилось следователями пятого следственного управления СК России.

Следствием установлено, что полицейские Александр Федоров и Марат Кучугулов в апреле 2016 года согласились на предложение следователя следственного отдела по Металлургическому району Челябинска Дениса Гуламова инсценировать похищение супруги бизнесмена Тюлегена Сапарова, а затем сфальсифицировать против него доказательства.

Уголовное дело в отношении следователя Гуламова выделено в отдельное производство.

Оперативник Александр Федоров обратился к местному жителю Александру Захарову и уговорил его дать ложные показания на бизнесмена и подписать протокол, в котором он подтверждает, что был свидетелем похищения.

После этого челябинский бизнесмен Тюлеген Сапаров был задержан.

«На основании сфальсифицированных доказательств обвинения в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и последний на протяжении 4 месяцев 16 суток незаконно содержался под стражей. В дальнейшем уголовное преследование в отношении него по данному обвинению было прекращено по реабилитирующему основанию», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Экс-полицейские Федоров и Кучугулов осуждены к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Захаров к трем годам условно.