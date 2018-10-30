Суд перенес рассмотрение иска экс-замминистра Бахаева, находящегося под следствием, о незаконном увольнении

Центральный районный суд города Челябинска приступил к рассмотрению по существу гражданского дела по иску бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, к губернатору о признании увольнения незаконным.

Представитель истца утверждает, что при увольнении Бахаева не были соблюдены нормы законодательства, не было оснований для расторжения договора.

«Представители ответчика исковые требования не признали, указав, что основанием для увольнения послужила утрата доверия к государственному гражданскому служащему, а именно непредставление достоверных сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера», - уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального районного суда.

Судебное заседание отложено 2 ноября 2018 года (начало в 9 часов 15 минут). Сторонам предоставлено время для предоставления дополнительных доказательств.

Как уже сообщало агентство, Бахаев был задержан 19 июля 2018 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А 3 августа по распоряжению губернатора Бориса Дубровского Бахаев был освобожден от замещаемой должности первого замминистра в связи с «утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему». Ранее он лишился должности руководителя объединенной дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Бахаев после восстановления его в должности намерен уволиться по собственному желанию. Видимо, чтобы не портить себе трудовую книжку.

Ранее губернатор Борис Дубровский на одной из пресс-конференции четко обозначил свою позицию, что лично он готов работать только с теми людьми, кому доверяет. «Там, где мы видим потерю доверия, не получится дальше работать», - предупреждал губернатор. Тогда речь шла о главах, но это распространяется и на всех госслужащих.

Борис Дубровский считает, что «увольнение по утрате доверия – это хороший воспитательный момент для всех государственных и гражданских служащих».

Сразу после задержания в отношении Бахаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.