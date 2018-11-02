Суд вновь перенес рассмотрение иска находящегося под следствием экс-замминистра Бахаева к губернатору

Центральный районный суд города Челябинска объявил перерыв в судебном заседании по рассмотрению иска бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, к губернатору о признании увольнения незаконным.

Как пояснила консультант Центрального районного суда Челябинска Алена Евдокимова, представителю истца предоставлено время для уточнения позиции своего доверителя по делу. Следующее судебное заседание назначено на 9 часов 30 минут 6 ноября 2018 года.

Как уже сообщало агентство, Бахаев был задержан 19 июля 2018 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А 3 августа по распоряжению губернатора Бориса Дубровского Бахаев был освобожден от замещаемой должности первого замминистра в связи с «утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему». Ранее он лишился должности руководителя объединенной дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Бахаев после восстановления его в должности намерен уволиться по собственному желанию. Видимо, чтобы не портить себе трудовую книжку.

Ранее губернатор Борис Дубровский на одной из пресс-конференции четко обозначил свою позицию, что лично он готов работать только с теми людьми, кому доверяет. «Там, где мы видим потерю доверия, не получится дальше работать», - предупреждал губернатор. Тогда речь шла о главах, но это распространяется и на всех госслужащих.

Борис Дубровский считает, что «увольнение по утрате доверия – это хороший воспитательный момент для всех государственных и гражданских служащих».

Сразу после задержания в отношении Бахаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.