Суд заново рассмотрит уголовное дело знаменитых Филимоновых
Апелляционная инстанция отменила постановление Калининского районного суда Челябинска, который прекратил уголовное дело в отношении ранее осужденных супругов Филимоновых, обвиняемых в мошенничестве
По представлению прокурора в отношении Константина и Светланы Филимоновых, обвиняемых в мошеннических действиях в особо крупном размере, областным судом отменено постановление о прекращении уголовного дела.
Первого ноября 2018 года Калининский районный суд Челябинска прекратил в отношении них уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи с наличием в отношении них вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению, а также прекратил уголовное дело по статье «Легализации денежных средств» в связи с истечением сроков давности.
«Прокурор не согласился с постановлением о прекращении дела и в апелляционном представлении просил постановление отменить и уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в связи с неверными выводами суда. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом доводов прокурора отменила постановление о прекращении уголовного дела, а также решение суда о снятии ареста с 20 земельных участков в республике Черногория, и направила дело на новое судебное рассмотрение», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в период с апреля 2005-го по июнь 2010-го года Филимоновы под предлогом привлечения заемных денежных средств под высокие проценты в активы финансовой компании с выплатой до 60-ти процентов годовых похитили денежные средства 1 тысячи 200 граждан на общую сумму свыше 642 миллионов рублей. Своих махинации супруги проворачивали, являясь учредителями и фактическими руководителями ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции». В рамках уголовного дела было заявлено 1189 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 миллионов рублей.
Кроме того, супруги Филимоновы «наследили» и в Кургане, в 2005 году с целью хищения денежных средств жителей города и области супруги открыли в Кургане акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес». Ее деятельность была построена по принципу «финансовой пирамиды». При проведении информационных семинаров и индивидуальных собеседований обвиняемые и сотрудники компании, используя методы скрытого психологического воздействия, создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм денежных средств в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов. Таким способом в деятельность «пирамиды» было вовлечено более 360 граждан – жителей Зауралья.
Введённые в заблуждение зауральцы передавали денежные средства в кассу компании в размере от десяти тысяч до шести миллионов рублей и впоследствии по убеждению обвиняемых перезаключали договоры займа с целью получения большей выгоды. Всего таким способом за пять лет Филимоновы похитили свыше 120 миллионов рублей.