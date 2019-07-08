Суд запретил разводить форель в Тургояке

По иску Челябинской природоохранной прокуратуры суд запретил разведение и содержание форели в акватории озера Тургояк. Это противоречит режиму особой охраны экологической системы озера.

В Миасский городской суд с иском к ООО «Золотой пляж» и к физическому лицу обратился природоохранный прокурор.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в начале апреля общественники «Гражданского патруля» обнаружили в акватории уникального водоема понтоны с садками молодой форели и работающую рядом с озером строительную технику. На территории отеля «Золотой пляж» была выкорчевана вся растительность, природный ландшафт отсыпали каменным отсевом. Появились новые нестационарные объекты.

В мае Челябинской природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Челябинской области - озера Тургояк. Было установлено, что между ООО «Золотой пляж» и физическим лицом заключен договор аренды маломерного судна и временного сооружения – наблюдательного пункта. По факту незаконной отсыпки береговой линии и нелегального разведения рыбы возбуждено два административных дела.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, Миасским городским судом исковые требования Челябинского природоохранного прокурора к ООО «Золотой пляж» и гражданину удовлетворены в полном объеме. Разведение и содержание форели в озере признано незаконным. Судебное решение не вступило в законную силу.