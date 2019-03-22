Судьба судьи Рамзии Лутфуллоевой до сих пор под вопросом

Решение вопроса о судьбе председателя Центрального районного суда Челябинской области Рамзии Лутфуллоевой квалификационная коллегия судей региона вновь отложила. Фигурантка дела до сих пор находится на больничной.

Квалификационная коллегия судей Челябинской области сегодня, 22 марта, вновь отложила рассмотрение обращения председателя регионального Совета судей Александра Зимина о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой и привлечении ее к дисциплинарной ответственности. Фигурантка дела до сих пор находится на больничном. Рассмотрение обращения Александра Зимина переносится уже в седьмой раз, так что остается только гадать, а чем же таким заболела Рамзия Лутфуллоева.

Остается надеяться, что к 19 апреля со здоровьем у судьи Лутфуллоевой будет все в порядке. Именно на этот день перенесено заседание ККС региона по обращению Александра Зимина о прекращении ее полномочий в должности председателя Центрального районного суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», кресло под Рамзией Лутфуллоевой закачалось еще в конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой.

Инна Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок. Также Инна Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские.

Елизавета Котлярова попросила региональный Совет судей проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

Пока неизвестно, чем закончится для судьи и дело о ДТП с участием ее мужа, которое пытались замять. В 2017-м году муж судьи Хуршед Лутфуллоев сбил студента колледжа, юноша получил черепно-мозговую травму. В настоящее время материалы по ДТП с участием супруга Рамзии Лутфуллоевой находятся в следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области - они были возвращены в региональный полицейский главк после того, как прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.