Судебные приставы научат россиян противостоять коррупционерам

На официальном сайте федеральной службы судебных приставов появился раздел, который научит россиян противостоять коррупционерам. Он создан для тех граждан, кто не хочет поощрять нечистых на руку служащих и сам следует букве закона.

В новом разделе размещена информация, как себя вести и куда обращаться, если вы столкнулись с проявлениями коррупции. Кроме того, в нем доступно, с описанием конкретных ситуаций изложены положения законодательства в сфере противодействия коррупции.

Гражданам, у которых вымогают «вознаграждение», рекомендуется следующий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия УФССП России по Челябинской области: (351) 252-53-01 либо в правоохранительные органы.

Региональное управление ФССП России также призывает граждан не предлагать взятки приставам, потому что это уголовно наказуемое деяние (статья 291 УК РФ).

Всего в 2018-м году по уведомлениям федеральных государственных гражданских служащих ФССП России были возбуждены уголовные дела в отношении 89-ти граждан, предложивших должностному лицу службы судебных приставов взятку (на Южном Урале не было выявлено ни одного такого факта).

По материалам подразделений противодействия коррупции территориальных органов ФССП России уголовные дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки» возбудили в ушедшем году в отношении 28-ми работников ведомства. В Челябинской области фактов получения взяток судебными приставами выявлено не было.