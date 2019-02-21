Судебные приставы сократили долг осужденного за коррупцию экс-главы Копейска Истомина

В Челябинской области судебные приставы продали «Тойоту Камри», принадлежавшую бывшему главе Копейска Вячеславу Истомину, осужденному за коррупционные преступления, тем самым сократив его долги перед государством на полмиллиона рублей.

Экс-чиновник был признан виновным по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Его приговорили к четырем с половиной годам колонии строго режима. В 2017 году челябинский областной суд согласился со справедливостью вынесенного судом первой инстанции приговора и оставил его без изменения. В качестве дополнительного вида наказания Истомину назначили пятимиллионный штраф, взыскать который судебным приставам межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы регионального управления ФССП России Ольга Шебанова, в рамках исполнительного производства судебные приставы заблокировали счета осужденного. С них производились списания небольших сумм в размере от десяти до пятисот рублей. Иногда поступали более крупные суммы - от 1,7 тысячи до девяти тысяч рублей. Кроме того, было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника в случае его трудоустройства в ИК-6, но денежных средств по данному постановлению не поступало.

«В июне 2018 года суд по заявлению экс-мэра разрешил ему рассрочку в выплате штрафа сроком на 60 месяцев - по 83 тысячи рублей ежемесячно. С августа прошлого года денежные средства начали регулярно поступать на депозитный счет судебных приставов. В общей сложности в бюджет РФ было направлено 498 тысяч рублей», - рассказала Ольга Шебанова.

Параллельно судебные приставы готовили документы для оценки и дальнейшей реализации арестованного судом имущества, принадлежащего коррумпированному чиновнику, - автомобиля «Тойота Камри» и мотовездехода «Polaris». В результате иномарку продали с торгов, вырученные денежные средства в размере 479 тысяч рублей направили в государственную казну. На очереди - реализация мотовездехода. Его стоимость оценивают примерно в двести тысяч рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Вячеслава Истомина задержали 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Было установлено, что он подписал постановления о предоставлении в аренду земельных участков в интересах взяткодателя. Кроме того, денежное «вознаграждение» копейский чиновник получил за согласование вопросов по размещению объектов на этой земле, а также за оказание общего покровительства.

Предприниматель «отблагодарил» Истомина крупной денежной суммой (в размере около 900 тысяч рублей) и оказал незаконные услуги имущественного характера.

Кроме того, директор коммерческой организации дал экс-главе Копейска 920 тысяч рублей за содействие при заключении договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системыобразования.