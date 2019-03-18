Судебные приставы взыскали с осужденного экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода полмиллиона рублей

Судебные приставы взыскали с бывшего директора Усть-Катавского вагоностроительного завода Павла Абрамова полмиллиона рублей. Теперь он имеет виды на условно-досрочное освобождение.

Судебные приставы отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области обратили в доход бюджета 500 тысяч рублей коррупционного штрафа, взысканных с бывшего руководители УКВЗ Павла Абрамова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в октябре 2017 года бывший генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода имени Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Павел Абрамов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, приговорен к трем годам лишения свободы. Абрамов без ведома руководства Федерального космического агентства заключил договор купли-продажи по заниженной стоимости котельной. Объект расположен на территории предприятия и входит в перечень мобилизационных мощностей компании. Кроме того, гендиректор незаконно приобрёл котельное оборудование в финансовую аренду для передачи его третьим лицам на безвозмездной основе. Своими действиями Абрамов нанес материальный ущерб заводу в сумме более 16 миллионов рублей.

«Первым было возбуждено исполнительное производство в отношении заместителя директора – в июне 2018 года, двумя неделями позже – производство в отношении его шефа. Оба исполнительных производства объединены в сводное. Еще в ходе следствия и судебного разбирательства были арестованы денежные средства осужденных в рублях и валюте, драгоценности, часы, нумизматические монеты. У директора под арест также попали дом 408 и земельный участок, у его зама – два автомобиля BMW X3», - сообщила главный специалист-эксперт УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на денежные средства и имущество осужденных, в результате чего было взыскано и перечислено взыскателю 235 миллионов из установленных судом 517 миллионов рублей ущерба. Произведена оценка нумизматических монет и драгоценностей. Их стоимость определена в 9,618 миллиона рублей. Продолжается работа над оценкой автомобилей, дома и земельного участка для их дальнейшей передачи на реализацию.

500 тысяч рублей были перечислены напрямую в бюджет третьим лицом. Добровольное погашение штрафа может говорить о том, что осужденный имеет виды на условно-досрочное освобождение.