Судебный пристав из Челябинска перепутала должников. Она взыскивала чужие долги с жителя Ставропольского края.

На основании обращения мужчины, проживающего в Ставропольском крае, проведена проверка соблюдения законодательства Советским районным отделом судебных приставов Челябинска.

«Установлено, что на принудительном исполнении в указанном отделе имеются исполнительные производства о взыскании денежных средств с уроженца Челябинска, имеющего идентичные с заявителем анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в январе-феврале 2018 года необоснованно обращено взыскание на доходы заявителя. В ходе проверки прокуратуры области незаконные меры принудительного исполнения отменены», - сообщили в прокуратуре региона.

Поскольку в прошлом году судебным приставом-исполнителем Советского РОСП Челябинска также принимались меры по обращению взыскания на имущество заявителя, что свидетельствует о неисполнении требований законодательства об исполнительном производстве, прокурор Советского района Челябинска потребовал от начальника вышеуказанного отдела принять дополнительные меры, направленные на соблюдение прав и законных интересов заявителя.