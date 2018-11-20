«Связной» оставили без связи

Челябинские полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении грабежа, совершенного в салоне сотовой связи «Связной». Бывший зэк воспользовался невнимательностью продавца и спокойно вынес из торгового павильона сотовый телефон.

В дежурную часть Калининского отдела полиции обратилась 21-летняя продавщица салона сотовой связи «Связной». Она сообщила о том, что неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне, расположенном по проспекту Победы, похитил сотовый телефон стоимостью около 13 000 рублей.

«По «горячим следам» сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции совместно с участковым уполномоченным отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску по приметам, указанным заявительницей, задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Челябинска. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения виде заключения под стражу.