Свыше 70 тысяч бутылок: полицейские Челябинска накрыли склад с контрафактным алкоголем

Челябинские полицейские в рамках проведения оперативно-розыскного и профилактического мероприятия «Алкоголь» выявили факты незаконной реализации алкогольной продукции. Изъято около 70 000 единиц алкогольной продукции. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Склад с алкогольной продукцией известных торговых марок с признаками контрафактности был обнаружен в Ленинском районе Челябинка. Полицейскими установлено, что данная продукция принадлежит ранее не судимым местным жителям, которую они приобрели, хранили и реализовывали индивидуальным предпринимателям для последующей продажи в различных торговых точках на территории Челябинска.

«По заявлениям представителей компаний правообладателей торговых марок возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сумма ущерба, причиненного правообладателям торговых марок, составила около полутора миллионов рублей. Изъятая продукция направлена на экспертизу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.