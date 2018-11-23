Таксист из Магнитогорска, которого обвиняют в домогательствах к школьнице, написал встречное заявление

Магнитогорский таксист, которого мама 15-летней школьницы обвинила в приставаниях к дочери, отрицает вину. Мужчина уже написал заявление в полицию с просьбой разобраться в пикантной ситуации.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился водитель такси «Везет», которого мама 15-летней школьницы Магнитогорска, обвинила в том, что он удерживал ее дочь в салоне автомобиля и якобы приставал к ней. Мужчина попросил не называть его имени, но рассказал свою версию событий.

«Ко мне в машину села девушка лет 18-20 модельной внешности. Села она на заднее сидение. Разговорились, она сказала, что ее Майя зовут. Я поинтересовался, что она будет делать вечером. Она ответила, что уроки. Я понял, что ей лет 15 всего и все разговоры закончились. Какие приставания? Мне стало ясно, что она несовершеннолетняя. Никаких приставаний не было. Совсем с ума сошли. Берут пример с Шурыгиной. Кто позволил маме оболгать меня так», - возмутился водитель такси.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», информацию о поиске свидетелей или очевидцев инцидента разместила в социальных сетях мама девочки. Она сообщила, что таксист стал расспрашивать ребенка о месте учебы, имени, о том, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти вечером. А получив отказ, стал хватать ее за руку и стараться удержать в машине.

Полиция Магнитогорска начала проверку.

Таксист сегодня, 23 ноября, написал встречное заявление в отдел полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску. Мужчина просит стражей порядка разобраться в этой ситуации.

Синдром Шурыгиной — такое название получили случаи странных изнасилований.

Диану Шурыгину якобы изнасиловали на вечеринке. Преступление было совершено в частном доме, где группа молодых людей отмечала день рождения общего знакомого Сергея Семёнова. Между молодыми людьми был секс. Сергей утверждал, что все произошло по обоюдному согласию, Диана же обвинила молодого человека в изнасиловании. Семёнов был приговорён к восьми годам колонии строгого режима. Потом это решение было обжаловано, в результате чего приговор был смягчён до трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима.

После этой истории Диана Шурыгина прославилась на всю Россию, ее стали приглашать в различные ток-шоу, она стала звездой. Теперь для многих современных девочек именно Шурыгина, достигшая славы, удачного замужества и достатка на почве огласки ее изнасилования, стала кумиром. И возможность надолго посадить взрослого дядю стала одним из возможных способов повысить свою значимость.