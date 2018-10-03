Теплоснабжающая организация Троицка наказана за попытку получения персональных данных жильцов. Для заключения договоров собственников жилья требовали приносить копии СНИЛС и ИНН.

Прокуратура Троицка провела проверку, в ходе которой установила, что МУП «Электротепловые сети» не соблюдается действующее законодательство при заключении договора на предоставление услуг по теплоснабжению. Поводом к проведению проверки послужило обращение граждан, которые сообщили, что при заключении договоров с них истребуются копии СНИЛС, ИНН.

«Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», для заключения в письменной форме договора с ресурсоснабжающей организацией собственник жилого помещения подает заявление о заключении договора и копии документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквартирном доме, документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника помещения, либо свидетельство о государственной регистрации юридического лица - собственника помещения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Предоставление копий СНИЛС, ИНН и иных документов с персональными данными гражданина для заключения договора с теплоснабжающей организацией не предусмотрено.

По результатам проверки прокурором города директору МУП «Электротепловые сети» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.