Теплоснабжающую организацию из Еманжелинска заподозрили в хищении миллиона рублей

Теплоснабжающую организацию «Уралсервис» из Еманжелинска (Челябинская область) заподозрили в хищении миллиона рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Прокуратура Еманжелинска провела проверку по факту образования многомиллионной задолженности ООО «Уралсервис» за оплату поставленных энергоресурсов.

Установлено, что с мая 2018 по январь 2019 годы руководство ООО «Уралсервис» ненадлежащим образом выполняло взятые на себя обязательства по договору поставки газа, что повлекло образование задолженности и создало угрозу введения ограничения подачи газа на котельные города.

«Проверка показала, что потребителями коммунальных услуг своевременно вносится плата за энергосурсы, собираемость платежей составляет более 90%. Однако, полученные от потребителей денежные средства в размере свыше 1 млн. рублей руководство ООО «Уралсервис» использовало на иные цели, на счетах предприятия указанные денежные средства отсутствуют», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре города на контроль.