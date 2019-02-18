Транспортные полицейские Челябинска во время операции «Курьер-2019» изъяли наркотики

Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курьер-2019» изъяли из незаконного оборота гашиш и «каннабис». В ходе проверки поступившей оперативной информации полицейскими был задержан 43-летний челябинец. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков.

В время обыска сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и специалистами-кинологами со служебными собаками в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты пять стеклянных банок, пластиковый контейнер и полимерный сверток с растительным веществом внутри. А также различные приспособления для курения.

Все найденные вещи были отправлены на экспертизу. Исследование показало, что в изъятых стеклянных емкостях и пластиковом контейнере находилось растительное наркотическое средство «каннабис» общей массой более семи граммов. В полимерном свертке – гашиш массой 3,62 грамма.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, дознавателями транспортной полиции в отношении 43-летнего задержанного жителя Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.