Транспортные полицейские Магнитогорска отправили на скамью подсудимых наркомана

В конце прошлой недели следователи Магнитогорского линейного отдела полиции завершили расследование дела в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Летом этого года во время оперативно-розыскных мероприятий недалеко от железнодорожного переезда станции Супряк сотрудники линейного отдела полиции обратили внимание на мужчину, который вел себя очень подозрительно.

Во время проведения личного досмотра, в кармане у мужчины силовики обнаружили прозрачный пакет с растительным веществом. Пакет с подозрительным веществом изъяли и отдали на исследование. Проверка показала, что у мужчины в пакете был синтетический наркотик, в народе называемый «спайсом». Вес «дури» составил 0,41 грамма, а это уже считается крупным размером.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже был осужден по части 1 статьи 157, как злостный алиментщик. А после его задержания следователи Магнитогорского отделения полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, на сегодняшний день уголовное дело полностью расследовано. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.