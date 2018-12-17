Транспортные полицейские Златоуста наказали пассажира за дебош в поезде

В ночь с воскресенья на понедельник, 17 декабря, после полуночи в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило экстренное сообщение о том, что в пути следования поезда № 144 сообщением «Уфа – Нижневартовск» один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражается нецензурной бранью и курит в вагоне. Нарушителем оказался 41-летний житель Республики Башкортостан, который ехал от станции Уфа до станции Нижневартовск.

На неоднократные замечания, как пассажиров, так и проводников вагона, мужчина никак не реагировал. Начальником поезда был составлен акт о недостойном поведении пассажира, который нарушал общественный порядок в вагоне. На основании акта нетрезвому дебоширу было отказано в дальнейшем проезде до пункта назначения.

По прибытии поезда на станцию Кропачево Южно-Уральской железной дороги, нетрезвый пассажир был снят с поезда сотрудниками транспортной полиции. Его доставили в дежурную часть, где в отношении правонарушителя были составлены два административных протокола. Один – за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Второй протокол – за курение в поезде по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ.