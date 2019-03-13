Транссексуал Таня получил срок за наркотики в Челябинске

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Уфы, признав его виновным по статье УК РФ «Покушение на сбыт психотропных веществ, совершенные с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Мужчина приехал в Челябинск из Республики Башкортостан в командировку для ремонта котлов. Параллельно он решил подзаработать, выполняя функции «закладчика». В Интернете приезжий нашел группу, занимающуюся распространением наркотиков, и вступил в нее.

14 декабря 2017 года, следуя указаниям сообщников, он пришел в Каштакский бор, чтобы забрать оставленную для него «закладку» для последующего сбыта наркотиков другим людям. Однако свой умысел довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам - когда мужчина стал раскапывать грунт, его задержали сотрудники полиции.

Стражам порядка он представился Татьяной и сказал, что приехал в лес метать ножи.

«Позже сообщил, что по указанию своего друга «Димы» приехал в Каштакский бор для обнаружения «закладки», в данном месте должен был обнаружить 100 граммов вещества, за что планировал получить от «Димы» вознаграждение в размере 20 000 рулей. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, а психотропное вещество – амфетамин обнаружено и изъято. Также изъяты и иные предметы, имеющие отношение к уголовному делу, в частности сотовые телефоны», - сообщила помощник прокурора Челябинска Елена Глинина.

В мобильных телефонах полицейские обнаружили фотографии, на которых задержанный изображен в женской одежде и париках. Также была найдена переписка, в которой он ведет диалоги от женского лица и рассказывает, как делать «закладки», и приводит их описание. После того, как была установлена личность «закладчика», выяснилось, что в ноябре 2012 года он добровольно прошел освидетельствование в больнице Санкт-Петербурга, где ему поставили диагноз «Транссексуализм».

Как сообщила помощник председателя Металлургического районного суда Наталья Белозер, свою вину обвиняемый не признал. В суде он пояснил, что сбытом наркотических средств не занимался, а осуществлял самостоятельное расследование, чтобы установить людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Для это он и делал «закладки»-муляжи, используя поваренную соль либо крахмал.

Житель Уфы приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.