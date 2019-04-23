Трасса около Коркино в дыму - горят трава и деревья

Трасса около города Коркино (Челябинская область) в дыму - по словам очевидцев, горят трава и деревья.

В ГУ МЧС России по Челябинской области отметили, что в период, когда еще не проклюнулась зеленая трава, подобные факты - не редкость. Сухостой горит повсеместно. Иногда - по вине поджигателей, зачастую - из-за безалаберности граждан, которые могут выбросить окурок из окна машины, не задумываясь о последствиях, или, покурив во время ходьбы, бросить непотушенную сигарету. Ситуацию с горением травы вблизи в Коркино в региональном управлении МЧС пока не комментируют - сигналов об инциденте пока не поступало.

Пожарные напоминают южноуральцам, что горение травы, сухостоя - процесс неуправляемый. Огонь легко может перекинуться на дачу, дом или другое строение, а продуктами горения можно легко отравиться. Порой люди, не задумываясь, разводят костры, бросают окурки или спички на обочине дорог, вдоль автотрасс, в лесу и в полях, а в результате горят целые луга, страдают лесные массивы. Тем временем, забыв о коварстве огня, можно лишиться своего имущества, дома и даже жизни.

Чтобы информация лучше усваивалась, сотрудники МЧС напоминают про административную практику.

За нарушение требования пожарной безопасности предусмотрено наложение штрафа в размере от двух тысяч - на физическое лицо, от шести тысяч - на должностное, от 20-ти тысяч - на юридическое лицо. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, увеличивают штрафы в несколько раз. Так, юридические лица могут «рассчитывать» на штраф в размере до 400 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.