Требовал продолжения банкета

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении травм медицинскому работнику. Мужчине хотелось еще выпить и покурить. Получив отказ, он напал на медика.

Инцидент произошел ночью второго февраля 2019 года. В челябинскую областную клиническую больницу №3 был доставлен мужчина с травмой головы. Пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе осмотра нанес врачу удары пинцетом в область головы и плеча.

С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов СКР по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. По результатам проверки следователем СК в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в приемный покой «скорой помощи» поступил пациент с подозрением на черепно-мозговую травму. От него сильно несло алкоголем, вел себя местный житель неадекватно. Пока медики больницы осматривали поступившего пациента, тот потребовал «продолжения банкета» - ему очень хотелось закурить и выпить. На столь дерзкую просьбу мужчина получил категорический отказ, отчего разволновался еще больше.

Когда челябинский нейрохирург, ведущий осмотр пациента, отвернулся на минуту для заполнения медицинской карты, буйный клиент схватил со стола пинцет и набросился на врача, ударив его в спину. Второй удар пришелся по лицу медицинского работника. На зов врача прибежали охранники медучреждения и скрутили дебошира.