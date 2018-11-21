Трехмесячный малыш, заболевший инфекцией в колонии №5 Челябинска, скончался в больнице

В Челябинской больнице скончался трехмесячный малыш, заразившийся ротавирусной инфекцией в пятой колонии Челябинска. С подозрением на заболевание из тюремного Дома малютки госпитализировано еще шесть малышей.

ГУФСИН по Челябинской области проводит проверку по факту смерти трехмесячного ребенка осужденной, отбывающей наказание в колонии №5 города Челябинска.

«11 ноября ребенка увезли в больницу №8 города Челябинска, а через три дня он скончался от ротавирусной инфекции. В период с 14 по 18 ноября из Дома малютки пятой колонии были госпитализированы еще шесть детей с подозрением на острое вирусное заболевание. Госпитализация связана с подъемом заболеваемости ОРВИ. В настоящее время проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Как стало известно агентству из собственных источников, умерший малыш родился, когда его мать уже отбывала срок за распространение наркотиков. Родился он очень ослабленным, весом чуть более одного килограмма. Сама осужденная страдает рядом социальных заболеваний.