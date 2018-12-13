Тренер, обвиняемый в избиении подростка в Челябинске: он был пьян, я просто защищал своих воспитанников

В Челябинске продолжается расследование уголовного дела по факту избиения подростка возле торгового комплекса «Стрела». Следователи уже допросили подозреваемого. Им оказался тренер спортивной школы по кикбоксингу «Батыр».

Инцидент произошел седьмого декабря возле ТК «Стрела». Между подростком и тренером спортшколы произошел конфликт, в результате чего последний нанес 14-летнему парню несколько ударов по голове.

«В результате подросток с тяжелыми травмами госпитализирован. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый допрошен», - сообщил следователь следственного отдела Калининского района Челябинска Илья Чернов.

Агентство «Урал-пресс-информ» связалось с тренером спортивной школы по кикбоксингу «Батыр» Рустамом Шадаевым, и он рассказал свою версию произошедшего. По его словам, в этот день в спортшколе было чаепитие и чествование спортсменов. Накануне воспитанники Шадаева вернулись из Златоуста с турнира «Память», на котором завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

«Дети пошли домой, а я минут через десять вышел на крыльцо покурить. И вижу, что моих воспитанников окружили три отморозка. Они были пьяные. Один из них кричал детям: мол. выворачивайте свои карманы. Они требовали деньги. Я заступился за детей, сказав им, чтобы они убирались отсюда. В ответ этот подросток набросился на меня и ударил. Мне ничего не оставалось, как отвесить ему пару пощечин. После этого он успокоился и пошел в сторону торгового центра. Я защищал своих детей, я для них, как второй отец», - вспоминает Рустам Шадаев.

Воспитанники тренера после этого пошли на остановку. Но конфликт на этом не закончился. Рустам Шадаев взял взрослых спортсменов и пошел следом за детьми, чтобы убедиться, что они благополучно сели на транспорт и поехали по домам.

«Когда подошли к остановке, моих детей уже не было, но зато там были те трое пьяных подростков. Тот, с которым у меня уже был конфликт, начал кричать, что зарежет меня и моих детей. Тогда я ударил его и ушел в клуб. Вот за это меня теперь обвиняют. А я просто защищал детей, я не мог иначе поступить», - рассказывает Рустам Шадаев.

Добавим, Рустам Шадаев - двукратный чемпион России 2003, 2004 (WPKA), бронзовый призёр чемпионата мира 2003,2004 (WPKA), чемпион мира 2004 (WPKA) в разделе фулл-контакт с лоу-киком.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Тренеру грозит до восьми лет лишения свободы.