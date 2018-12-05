Три человека погибли на пожаре в бараке в Верхнем Уфалее (Челябинская обалсть). Хозяин дома выжил только потому, что ушел в магазин за спиртным.

В Верхнем Уфалее четвертого декабря вспыхнула квартира в двухэтажном деревянном бараке, расположенном по улице Станционная. Во время разведки огнеборцами на диване были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Они отравились продуктами горения.

Со слов хозяина квартиры он ушел за новой порцией горячительного, а три его гостя в этот момент были дома.

«По предварительному заключению медицинских работников, вызванных к месту происшествия, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатаций отопительных приборов», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Уже известно, что квартира отапливалась печным отоплением, но дров не было, поэтому хозяин для этих целей использовал четыре обогревателя.