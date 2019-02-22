Три сотрудника детского сада Озерска получили выговоры за то, что двухлетнего ребенка забыли на прогулке

В Озерске завершилась служебная проверка детского сада № 58, в котором воспитательница оставила двухлетнего мальчика на закрытой веранде. Трем сотрудникам был объявлен выговор.

Служебная проверка в детском саду проводилась после представления прокурора Челябинской области Виталия Лопина. Он потребовал от главы Озерска устранить нарушения закона и наказать виновных. По её итогам к дисциплинарной ответственности привлечены старший воспитатель, воспитатель и младший воспитатель. Все они получили выговоры. Также будет наказан и руководитель учреждения, соответствующие документы сейчас готовятся.

«Самое главное – сделать работу над ошибками. Не только в этом детском саду, в других тоже. Поэтому по моему поручению во всех дошкольных организациях проведены внеплановые инструктажи по охране жизнедеятельности детей и проверки качества этой работы. Все мы должны быть уверены, что отдаем своих детей в надежные и умелые руки дошкольных работников. В дальнейшем поставил задачу управлению образования следить за ситуацией», - написал на своей странице в социальной сети глава Озерска Евгений Щербаков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 15 февраля двухлетний мальчик во время прогулки на территории дошкольного образовательного учреждения был оставлен воспитателем группы в запертой на ключ летней веранде. Ребенок 50 минут просидел на закрытой веранде без теплой обуви и варежек, пока его плач не услышала случайная прохожая. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Озерска снесла представление главе города с требованием устранить нарушения закона об образовании и привлечь к ответственности виновных.