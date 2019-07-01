Три южноуральца утонули в прошлое воскресенье

В минувшие выходные три человека погибли, плавая в непредназначенных для этого местах. Первый трагический случай произошел на Верхнеуральском водохранилище в районе поселка Желтинский. Два человека купались на надувном матрасе в 300 метрах от берега. Один из них утонул. Еще два случая произошли на реке Урал и на озере Уелги. Оба погибших мужчины рыбачили на резиновых лодках.

Трагедий можно было избежать. МЧС настоятельно просит купаться в оборудованных для этого местах. Там спасатели следят за безопасностью граждан.

Это не единственные случаи гибели на воде. За прошедший месяц в водоемах утонули еще трое – и все дети. Пренебрежение элементарными правилами безопасности может стоить жизни.

МЧС напоминает о важности соблюдения мер безопасности:

«Часто человек платит очень высокую цену за свою беспечность, решаясь окунуться там, где этого делать нельзя. Мы просим соблюдать элементарные правила поведения на воде, ведь от этого зависит жизнь вас и ваших близких. Вода не любит шуток. Находясь на водных объектах запрещено:

- купаться в незнакомых, необорудованных для этих целей местах;

- прыгать с обрывов и нырять, не проверив дно;

- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- заплывать за буйки и пытаться переплыть водоем;

- оставлять детей без присмотра вблизи открытой воды.

- заходить в воду после длительного нахождения на солнце или большой физической нагрузки.

- не забывайте, про важность использования спасательных жилетов.»

Также МЧС просит при возникновении происшествий незамедлительно звонить по номеру «101» или «112».