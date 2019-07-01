Три южноуральца утонули в прошлое воскресенье
В минувшие выходные три человека погибли, плавая в непредназначенных для этого местах. Первый трагический случай произошел на Верхнеуральском водохранилище в районе поселка Желтинский. Два человека купались на надувном матрасе в 300 метрах от берега. Один из них утонул. Еще два случая произошли на реке Урал и на озере Уелги. Оба погибших мужчины рыбачили на резиновых лодках.
Трагедий можно было избежать. МЧС настоятельно просит купаться в оборудованных для этого местах. Там спасатели следят за безопасностью граждан.
Это не единственные случаи гибели на воде. За прошедший месяц в водоемах утонули еще трое – и все дети. Пренебрежение элементарными правилами безопасности может стоить жизни.
МЧС напоминает о важности соблюдения мер безопасности:
«Часто человек платит очень высокую цену за свою беспечность, решаясь окунуться там, где этого делать нельзя. Мы просим соблюдать элементарные правила поведения на воде, ведь от этого зависит жизнь вас и ваших близких. Вода не любит шуток. Находясь на водных объектах запрещено:
- купаться в незнакомых, необорудованных для этих целей местах;
- прыгать с обрывов и нырять, не проверив дно;
- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- заплывать за буйки и пытаться переплыть водоем;
- оставлять детей без присмотра вблизи открытой воды.
- заходить в воду после длительного нахождения на солнце или большой физической нагрузки.
- не забывайте, про важность использования спасательных жилетов.»
Также МЧС просит при возникновении происшествий незамедлительно звонить по номеру «101» или «112».