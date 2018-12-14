Трое челябинцев обчистили шиномонтажку. Найти воров помогли записи камер наружного наблюдения.

В дежурную часть Ленинского района Челябинска обратился хозяин шиномонтажки, который сообщил, что, придя на работу, обнаружил пропажу газовых баллонов и металлических бочек. Сумма причиненного ущерба составила более 19 000 рублей.

«В ходе проведения мероприятий, по видеозаписи с камер наблюдения, изъятой с места преступления, участковые уполномоченные полиции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску установили и задержали троих местных жителей, двое из них ранее неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Похищенное имущество воришки успели сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги разделить между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Ворам металла грозит до пяти лет лишения свободы.